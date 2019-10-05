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Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Burhaniye ilçesinde, etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti.

05.10.2019 11:18Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Burhaniye ilçesinde, etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Cadde ve sokaklarda biriken sular vatandaşlara sıkıntılı anlar yaşatırken, bazı iş yeri ve evlerin zemin katlarını su bastı.

Burhaniye ilçesinde gece yarısı başlayan fırtına ve gök gürültüsünün ardından şiddetli sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yaklaşık 15 dakika süren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı evlerin zemin katlarını sular altında kalırken, belediye ekipleri de gece boyunca yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. - BALIKESİR

Burhaniye, Güncel

Kaynak: İHA

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