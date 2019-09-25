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Sağanak yağış izmir'de hayatı olumsuz etkiledi

METEOROLOJİ'den yapılan uyarıların ardından, İzmir'de gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

25.09.2019 09:27Sağanak yağış izmir'de hayatı olumsuz etkiledi
METEOROLOJİ'den yapılan uyarıların ardından, İzmir'de gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle kentin birçok noktasında ev ve işyerlerini su basarken, trafikteki çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ege Bölgesi için yaptığı sağanak yağış uyarılarının ardından, gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış, İzmir'de hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle kentteki birçok ev ve işyerini su bastı. Su baskınları sonucu birçok ev ve iş yerinde hasar meydana geldi. Mağdur olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirirken kendi imkanları ile evlerindeki suları tahliye etti. Trafikteki çok sayıda araç da yolların göle dönmesi nedeniyle mahsur kaldı.


Ayrıca, sağanak yağış nedeniyle Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi'nde de su baskını yaşandı. Görevli polis memurları, itfaiye ekipleri gelinceye kadar kendi imkanları ile polis merkezinin içinde ve bahçesindeki suları tahliye etti.


- İzmir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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