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Sağanak yağış kazaya neden oldu: 3 yaralı

Kırıkkale'de sağanak yağış nedeniyle yaşanan 2 araçlı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

16.08.2019 22:59 Sağanak yağış kazaya neden oldu: 3 yaralı
Kırıkkale'de sağanak yağış nedeniyle yaşanan 2 araçlı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de sağanak yağış nedeniyle Bekir Güldür idaresindeki 05 KL 870 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Turan Ataman'ın kullandığı otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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