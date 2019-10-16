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Sağanak yağış kula'da hayatı olumsuz etkiledi

Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkilediMANİSA'nın Kula ilçesinde, aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

16.10.2019 20:23
Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi
MANİSA'nın Kula ilçesinde, aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Zemin katta kalan bazı ev ve işyerlerinde su baskını yaşandı.
Kula'da akşam aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. İlçedeki bazı sokaklarda su baskını yaşandı. Yağış nedeniyle ilçenin birçok noktasında ev, işyeri ve otoparkı su bastı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, ilk olarak kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerlerine ulaşan belediye ekipleri de su tahliye çalışmalarına katıldı. Yağmurun dinmesi, geçen zamanın da etkisi ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kenteki sular çekildi. Kentte hayat normale döndü.
Sağanak yağış kula'da hayatı olumsuz etkiledi

su baskını, Kula, Güncel

Kaynak: DHA

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