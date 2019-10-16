Haberler » Güncel » Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi

Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi

MANİSA'nın Kula ilçesinde, aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

16.10.2019 21:44Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi

MANİSA'nın Kula ilçesinde, aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Zemin katta kalan bazı ev ve işyerlerinde su baskını yaşandı.

Kula'da akşam aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle bazı sokaklarda su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle ilçenin birçok noktasında ev, işyeri ve otoparkı su bastı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, ilk olarak kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerlerine ulaşan belediye ekipleri de su tahliye çalışmalarına katıldı. Yağmurun dinmesi, geçen zamanın da etkisi ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kenteki sular çekildi. Kentte hayat normale döndü.



su baskını, Kula, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:16 Sayısal Loto çekildi (1)
22:16 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Soçi'de Putin ile görüşecek
22:15 Ölümlü Afgan kavgasında mahkemenin kararı belli oldu
22:15 İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Muş'ta
22:15 File derbisi Fener'in
22:15 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın önergesine destek veren HDP'li vekili kınadı
22:14 Partiler ve STK temsilcilerinden harekata destek yürüyüşü
16.10.2019 22:18:39