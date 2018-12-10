- Sağanak yağış Kuzey Ege
'de etkili oluyor
BALIKESİR - Balıkesir
'in Edremit
, Burhaniye
, Gömeç
, Havran
ve Ayvalık
ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış etkisini artırarak devam ettiriyor. Kuzey Ege'de sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Kesintisiz yağan yoğun yağmur
yağışı özellikle semt pazarlarını etkiledi. Yağış nedeniyle bazı semt pazarlarında oluşan su birikintileri nedeniyle esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediyelerin yaptığı çalışmalar nedeniyle bölgede su baskını
ve sel oluşmazken yetkililer yağışların bir süre daha etkili olmasını beklediklerini ifade ettiler.
Burhaniye,Edremit,Sabah,Kuzey Ege
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:46