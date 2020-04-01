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Sağanak yağış nedeni ile yollar su altında kaldı

Sağanak yağış nedeni ile yollar su altında kaldı Diyarbakır'da kuvvetli sağanak yağış nedeni ile Kayapınar'a bağlı Esentepe Mahallesini Ergani ilçesine bağlayan yol, sular altında kaldı.

01.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:34
Sağanak yağış nedeni ile yollar su altında kaldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır 'da kuvvetli sağanak yağış nedeni ile Kayapınar'a bağlı Esentepe Mahallesini Ergani ilçesine bağlayan yol, sular altında kaldı.
Diyarbakır'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeni ile Esentepe Mahallesini Ergani ilçesine bağlayan karayolu sular altında kaldı. Sabah saatlerinde yolu kullanan sürücüler yolun sular altında kaldığını görünce geri dönmek zorunda kaldı. Çevre köylerde yaşayan vatandaşlar, suyun tahliye edilmesini bekliyor. Sağanak yağış nedeni ile yollar su altında kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Ergani, Genel

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Sağanak yağış nedeni ile yollar su altında kaldı
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