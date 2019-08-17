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Sağanak yağış sonrası Kapalıçarşı'yı su bastı

Sağanak yağış sonrası Kapalıçarşı'yı su bastıİSTANBUL - İstanbul'da, meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış başladı.

17.08.2019 13:09
Sağanak yağış sonrası Kapalıçarşı'yı su bastı
Sağanak yağış sonrası Kapalıçarşı'yı su bastı
İSTANBUL - İstanbul'da, meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış başladı.
İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başladı. Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Trafikte sürücüler yavaş ilerlerken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için iş yerlerinin saçak altlarına sığındı. Uyarıları dikkate alıp hazırlıklı olan bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle korundu.
Sağanak yağış sonrası Kapalıçarşı'yı su bastı

İstanbul, Genel

Kaynak: İHA

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