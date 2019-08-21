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Sağanak yağış tarım işçilerinin çadırlarını sular altında bıraktı

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağmur tarım işçilerinin kaldığı çadırları sular altında bıraktı.

21.08.2019 08:24 Sağanak yağış tarım işçilerinin çadırlarını sular altında bıraktı
Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağmur tarım işçilerinin kaldığı çadırları sular altında bıraktı.
Akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi'ndeki Helikli Yaylası'nda sağanak yağmur etkili oldu.
Kısa sürede sağanak sele dönüştü ve yayladaki tarım işçilerine ait 60 çadır içindekilerle birlikte sular içinde kaldı.
İşçiler, aileleriyle yakınlarda bulunan inşaat halindeki bir binaya sığındı.
Zengen Mahallesi Muhtarı Bayram Işık, yaklaşık 200 kişinin mağdur durumda olduğunu belirterek, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.
Işık, "Çadırlar içindekilerle sular altında kalmış halde. İnsanlar mağdur. Biz bir kısmını evlerimize götüreceğiz. Ancak hepsine kalacak yer bulamayız." dedi.

Ereğli, Zengen, Güncel

Kaynak: AA

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