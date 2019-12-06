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Sağanak yağış trafik kazasını beraberinde getirdi

Diyarbakır'da sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir aracın kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

06.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:16Sağanak yağış trafik kazasını beraberinde getirdi
'da sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir aracın kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır- karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 AD 838 plakalı otomobil, sürücünün sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 35 JJ 203 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpma sonucu otomobil refüjde bulunan korkulukları aşarak karşı şeride fırladı. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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