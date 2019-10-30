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Sağanak yağış yolları göle çevirdi, araçlar yolda kaldı

Sağanak yağış yolları göle çevirdi, araçlar yolda kaldıMARDİN - Mardin'in merkez ve Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi.

30.10.2019 01:55
Sağanak yağış yolları göle çevirdi, araçlar yolda kaldı
MARDİN - Mardin'in merkez ve Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Sürücüler yolda ilerlerken güçlük çekti.
Meteorolojinin Mardin ve çevresi için yaptığı uyarılardan sonra Artuklu ve Kızıltepe ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Artuklu'da caddeler göle döndü. Dükkanlarını su basan vatandaşlar kovalarla yağmur suyunu tahliye etti.
Yağmurla birlikte Kızıltepe Koçhisar Mahallesi ve Yeni Mahalle'de yollar göle döndü, kanalizasyonlar taştı. Araçlar göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar her yağmur yağdığında mağdur olduklarını belirterek, sorunların çözülmesini istedi.
Sağanak yağış yolları göle çevirdi, araçlar yolda kaldı

Kızıltepe, Artuklu, Mardin, Genel

Kaynak: İHA


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