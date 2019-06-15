15.06.2019 10:52
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Sağanak yağışa rağmen okuldan bir an olsun ayrılmadılar

Sağanak yağışa rağmen okuldan bir an olsun ayrılmadılar

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da YKS sınavı başladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da YKS sınavı başladı. Öğrenciler içeride sınav başında ter döktü velileri sağanak yağışa rağmen okul çevrelerinde sınavın bitmesini bekledi.

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da YKS sınavı başladı. Öğrenciler velileriyle birlikte sınava saatler öncesinden okullara gelerek polis aramasından geçti. Okullarda görev alan polis ekipleri sınava gelen öğrencileri didik didik aradı. Sınavın başlamasıyla kapılar kapanırken, öğrenciler sınav başında ter döktü öğrenci velileri ise sağanak yağışa rağmen bir an olsun okul çevrelerinde ayrılmadı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de öğrencileri sınav başında rahatsız edebilecek herhangi bir gürültünün olmaması için okul çevrelerinde güvenliği elden bırakmıyor. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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