İstanbul'da yağmur hayatı felç etti: Yollar su altında kaldı

İstanbul'da bir süredir devam eden sıcak hava yerini yağışa bıraktı. Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kartal, Beyoğlu ve Maltepe'de gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor.

Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düştü.

D-100 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde trafik kazaları meydana geldi. Vatandaşların bir bölümü araçlarını yol kenarına çekerek, yağmurun dinmesini bekledi. Birçok bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Çobançeşme Kuyumcukent'te yapımı devam eden metro durağının önünde park halindeki bir otomobil, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.

Üsküdar'daki Göktürk Sokak da yağmurun etkisiyle çöktü.

VAPUR VE TRAMVAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Şehir Hatları da 13.00 itibarıyla tüm seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Saat 14.00 itibarıyla seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Metro İstanbul da hava muhalefeti nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin durdurulduğunu, TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı ve TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattının kısa bir süre işletmeye kapatıldığını duyurdu.

Yapılan son açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin normale döndüğü ve kesintisiz yapıldığı aktarıldı.

BAKIRKÖY SAHİL YOLU TRAFİĞE TAMAMEN KAPANDI

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Sahil yolunda çok sayıda araç mahsur kalırken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

EMİNÖNÜ ALT GEÇİTİ SULAR ALTINDA

Eminönü alt geçitte bulunan çarşıyı su bastı. Çarşıya dolan metrelerce su nedeniyle iş yerleri su altında kaldı.

KAPALIÇARŞI'YI SU BASTI

Tarihi Kapalıçarşı da şiddetli yağıştan etkilendi. Kapalıçarşı'nın içinde su baskınları yaşandı. Esnaf kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Kısmi elektrik kesintisi sonucunda bazı iş yerlerine elektrik verilmiyor.

KARA İLE DENİZ BİRLEŞTİ

İstanbul'da etkili olan yağış sonrası Üsküdar'da kara ile deniz birleşti.