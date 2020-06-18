Sağanak yağmur İnegöl'ü de vurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağmur İnegöl'ü de vurdu
18.06.2020 17:22 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:45
Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve işlerine sular bastı. Eşyaları sular altında kalan bir kadın ise göz yaşlarına boğuldu.

Bursa Valiliği, gök gürültülü sağanak yağışların Bursa ve çevresinde etkili olacağını açıklamıştı. Bursa'da olduğu gibi İnegöl'de de sağanak yağışla birlikte hayat felç oldu. Yeniceköy'de birçok ev ve iş yerini sular bastı. Vatandaşların yardımına ise BUSKİ ekipleri yetişti. Aşırı yağışla birlikte evlerin bodrum ve kömürlükleri sularla doldu. Eşyalar ise kullanılamaz hale geldi. Eşyaları sulardan dolayı zarar gören bir kadın göz yaşlarına hakim olmadı.

Mahalle halkı son bir yıldır aynı sıkıntıyla karşı karşıya kaldıklarını belirterek yetkililere sistemde bulundu. Ev ve iş yerlerine dolan sular BUSKİ ekipleri tarafından araçlarla tahliye edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa Valiliği, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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