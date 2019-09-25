Sağanak yağmur milas'ı vurdu

Muğla'nın Milas ilçesinde, sağnak yağmur Balavca Deresi'nin taşmasına neden oldu. Alçak kesimlerdeki onlarca evin zemin ve bodrum katlarını ile park halindeki otomobileri su bastı. İlçe merkezinde metrakereye 115.6 kilogram yağmur düştüğü bildirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde, dün (salı) saat 23.00 sıralarında başlayan ve sabaha kadar aralıksız devam eden sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Özellikle Üçyol mevkisindeki onlarca binanın zemin ve bodrum katları ile park halindeki otomobilleri su bastı. Yağmur nedeniyle zeminin yumuşaması nedeniyle Milas Eski Devlet Hastanesi'nin duvarı yıkıldı.

İlçe merkezinden geçen Balavca Deresi'nde yüksek kesimlerden gelen sel suları nedeniyle taşkın yaşandı. Sel suları Hacı Apti Mahallesi ve Güneş Mahallesi'nde bazı binaların bodrum ve zemin katları suyla doldu. Park halindeki otomobillerden bazıları da sel sularında kaldı. Beçin Mahallesi'nde de sel suları nedeniyle cadde ve sokaklar dereye döndü. Kaymakamı Eren Arslan, yağmurun 1965 yılından bu yana görülen en yüksek değer olduğunu, 02.00- 08.00 saatleri arasında ilçe merkezinde metrekareye 115.6 kilogram yağmur düştüğünü söyledi. Kaymakam Arslan, Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise metrekareye 94.8 kilogram yağmur düştüğünü kaydetti.

Görüntü Dökümü

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-Su basan evlerden görüntü

-Taşan Balavca Deresi'nden görüntü

-Sular altında kalan otomobillerden görüntü

-Şimşek çakmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Yunus Erman DOĞRUYOL/ MİLAS (Muğla),

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