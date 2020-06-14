Sağanak yağmur sonrası köprünün bir bölümü çöktü

Sağanak yağmur sonrası köprünün bir bölümü çöktüZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni Beldesi'nde meydana gelen sağanak yağış sonrası köprünün bir bölümü çöktü.

14.06.2020 20:29 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:00
Sağanak yağmur sonrası köprünün bir bölümü çöktü
ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni Beldesi'nde meydana gelen sağanak yağış sonrası köprünün bir bölümü çöktü.
Devrek ilçesinde yüksek kesimlerde yağan yağmur nedeniyle Çaydeğirmeni beldesindeki derenin suyu yükseldi. Köy ve beldeyi birbirine bağlayan Bük Köprüsü'nün bir bölümünde çökme meydana geldi. Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların köprüyü kullanmamaları için köprü giriş ve çıkışına kamyonlarla kum döküldü. Jandarma ekipleri bölgede önlem alırken, vatandaşlar alternatif yollara yönlendirildi. Sağanak yağmur sonrası köprünün bir bölümü çöktü

Kaynak: DHA

Etiketler: Çaydeğirmeni, Jandarma, Devrek, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Bingöl’deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu Haber
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Son Dakika: HDP’nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9’a yükseldi Haber
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Son Dakika: Türkiye’de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit edildi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır’da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Haber
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz’da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Haberler››Güncel››Sağanak yağmur sonrası köprünün bir bölümü çöktü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:07: Bingöl'deki depremde çöken güvenlik kulesinde 1 korucu şehit oldu - Haber 21:07: Bingöl Valiliği: Göçük altında kalan güvenlik korucumuz maalesef kurtarılamamıştır - Haber 21:07: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin açılış töreninde konuştu... - Haber 21:06: Karlıova'daki deprem - Marketin güvenlik kamerası - Haber 21:01: Bursa'da çocuğa çarpıp yaralayan sürücü olay yerinden kaçtı - Haber 20:46: Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu - Haber 20:18: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz - Haber 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler