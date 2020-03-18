Sağanak yağmur yolları göle çevirdi
- Sağanak yağmur yolları göle çevirdi Şanlıurfa'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağmur sabah saatlerinde etkisini arttırarak caddeleri göle çevirdi.
18.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:53
- Sağanak yağmur yolları göle çevirdi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağmur sabah saatlerinde etkisini arttırarak caddeleri göle çevirdi. Yağmur suları ile birçok caddede logar kapakları taştı, kaldırımlar şelaleyi andıran görüntüler oluşturdu. Şanlıurfa'da dün gece saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olmaya devam ediyor. Geceden bu yana belli aralıklarla yağan yağmur, sabah saatlerinde ise şiddetini arttırarak devam etti. Yağmur nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Sürücüler trafikte dikkatli bir şekilde ilerlerken caddeler ise adeta göle döndü. Birçok caddede kaldırımları aşan yağmur suları şelaleyi andıran görüntüler oluşturdu.Yollarda belediye ekiplerinin herhangi bir çalışma yapmaması dikkat çekerken sürücüler ve vatandaşlar belediye yetkililerine tepki gösterdi.
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağmur sabah saatlerinde etkisini arttırarak caddeleri göle çevirdi. Yağmur suları ile birçok caddede logar kapakları taştı, kaldırımlar şelaleyi andıran görüntüler oluşturdu. Şanlıurfa'da dün gece saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olmaya devam ediyor. Geceden bu yana belli aralıklarla yağan yağmur, sabah saatlerinde ise şiddetini arttırarak devam etti. Yağmur nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Sürücüler trafikte dikkatli bir şekilde ilerlerken caddeler ise adeta göle döndü. Birçok caddede kaldırımları aşan yağmur suları şelaleyi andıran görüntüler oluşturdu.Yollarda belediye ekiplerinin herhangi bir çalışma yapmaması dikkat çekerken sürücüler ve vatandaşlar belediye yetkililerine tepki gösterdi.
Kaynak: İHA
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