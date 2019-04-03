Sağanak yağmurda akıntı yüzlerce kiloluk ambarı yuttu
ŞIRNAK - Şırnak
'ın Güçlükonak
ilçesindeki Ilısu
Baraj alanında yoğun yağış nedeni ile akıntı oluştu. Akıntı, yüzlerce kiloluk ambarı yerinden sökerek yuttu. Güçlükonak ilçesine bağlı Koçtepe köyü yakınlarında bulunan Ilısu Baraj çevresinde yoğun yağış nedeni ile akıntı oluştu. Akıntının etrafında bulunan yüzlerce kiloluk ambar yoğun su akışına dayanamayarak yerinden söküldü. Bulunduğu yerden ayrılan ambar, akıntının sürüklemesi ile gözden kayboldu. Bu anlar bir köylünün cep telefonuna yansıdı.
Şırnak, Ilısu, Güçlükonak, 3. Sayfa
Kaynak: İHA