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Sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaklaşık bir saat etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

01.04.2020 20:48 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:49
Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde yaklaşık bir saat etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Bülbül ve İsimsiz dereleri taştı, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı.
İtfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerinde biriken suyu tahliye etti. Bazı vatandaşların da ev iş yerlerindeki suyu kendi imkanları tahliye etmeye çalıştığı görüldü.
Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Kadirli, Güncel

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Sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
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