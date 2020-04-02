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Sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

02.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:07
Tekirdağ 'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.
Hükümet , Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak nedeniyle zaman zaman trafik akışı aksadı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Bu arada Marmara Denizi'nde de şiddetli poyraz, 2 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, bugün de bekleyişini sürdürüyor. Sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Hükümet, Sabah, Güncel

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Sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
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