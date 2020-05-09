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Sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Eleşkirt ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

09.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 09.05.2020 16:44
Eleşkirt ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede son bir haftadır aralıklarla etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışın devam ettiği ilçede esnaf, dükkanlarına su girmemesi için çeşitli önlemler aldı.
Vatandaşlarda Ali Süzgeçli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki yıllara göre bu sene yağmurun çok yağdığını ve Karadeniz Bölgesi'ni aratmadığını söyledi.
Esnaf, Selim Berkalp da yağmurun rahmet olduğunu ancak yaşamı zorlaştırdığını anlattı. Sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Kaynak: AA

Etiketler: Eleşkirt, Güncel, Haber

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