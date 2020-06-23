Sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sağanak sonucu oluşan sele kapılan kişi mahalle sakinlerince kurtarıldı, sel nedeniyle 2 ev yıkıldı.

23.06.2020 19:34 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:36
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sağanak sonucu oluşan sele kapılan kişi mahalle sakinlerince kurtarıldı, sel nedeniyle 2 ev yıkıldı.
Büyükbelen Mahallesi'nde yaklaşık 30 dakika süren şiddetli sağanak, sele neden oldu.
Mahalle sakinlerinden Kemal Gürgönül, evinin önünde sele kapıldı. Çevredekilerce kurtarılan Gürgönül, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Sel nedeniyle mahallede 2 ev yıkıldı, 6 evde zarar oluştu. Yıkılan evlerden birinin, kullanılmadığı öğrenildi. Bazı çiftçilerin hayvanları telef oldu, ekili alanlar zarar gördü.
Belediye ve jandarma ekipleri, bölgede çalışma yapıyor.
Turgutlu ilçesinde de etkili olan sağanak, bazı kırsal mahallelerde yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde Yıldırım, Albayrak ve Atatürk mahallelerinin sokaklarını su bastı.
Kırsal Musacalı Mahallesi'nde de bazı sokaklar ve tarım arazileri su altında kaldı. Sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Kaynak: AA

Etiketler: Büyükbelen, Saruhanlı, Manisa, Güncel, Haber

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