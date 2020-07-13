Sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Erzincan'da sağanak nedeniyle bazı derelerin taşması sonucu mahalle ve köy yolları ulaşıma kapandı.

Erzincan'da bugün öğleden sonra etkili olan sağanak sonrası bazı dereler taştı. Aşırı yağış sonucu Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deres çamur aktı.

Yaylabaşı Mahallesi içerisinden geçen derenin taşması sonucu bazı tarım arazileri zarar gördü, kent merkezi ile ulaşım bir süreliğine kapandı.

İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerince köylerde güvenlik önlemleri alındı. AFAD, Erzincan Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) görevlileri olay yerine giderek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu kapanan yollar ulaşıma açıldı.

Sağanak yağış Kemah ve Çayırlı ilçelerinde de etkili olurken bazı tarım arazilerine zarar verdi.

Arazisi çamurlu su ile kaplanan Osman Saylan, "Sel meydandaki kahvenin oradaki dereyi doldurdu, yola taşıp buraya kadar geldi. Yaklaşık 10 dönümlük tarım arazim zarar gördü" dedi