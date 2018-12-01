Sağılan İnekten Süt İçen Yavru Kedi Tebessüm Ettirdi

Sağılan inekten süt içen yavru kedi tebessüm ettirdiYavru kediye taptaze süt servisi
TRABZON – Trabzon
'da soğuktan donmaktan son anda kurtarılan yavru kedinin sağılan inekten süt içmesi görenleri tebessüm ettirdi.Trabzon'un Maçka
ilçesine bağlı Bakırcılar köyünde çekilen görüntüler, görenleri tebessüm ettirdi. Arif Yılmaz
isimli bir vatandaş soğuktan donmak üzere bulduğu 1 aylık yavru kediyi alarak evinde bakmaya başladı. Her sabah ineğini sağmaya giden Arif Yılmaz ile ineğin yanına gelen kedinin süt beklemesi renkli görüntüler oluşturdu. Bir ineğin sağıldığı sırada süt içen yavru kedi, taze süt içmenin keyfini yaşadı. Sağılan inekten süt içmeyi alışkanlık haline getiren kedi, görenlere tebessüm ettirdi.
Arif Yılmaz,Trabzon
01 Aralık 2018 Cumartesi 10:30