"Sağlam sermaye yapımızla gücümüzü koruyacağız"

Kaynak: AA

İSTANBUL(AA) - VakıfBank'ın 65'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirildi.VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre genel kurulda, yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Abdi Serdar Üstünsalih , sonrasında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında VakıfBank Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 28 yıldır bankanın her kademesinde görevler üstlendiğini belirterek, "Büyük VakıfBank Ailesi olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Yeni dönemde temel şiarımız, ülkemiz için var gücümüzle çalışmak ve bir ferdi olmakla iftihar ettiğimiz milletimize hizmet vermektir. Bu onurlu vazifeyi yerine getirebilmek için Büyük VakıfBank Ailesi'nin her bireyi görev ve unvan fark etmeksizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve gayretle çalışmaya devam edecektir" dedi.VakıfBanklı olmanın güven ve cesaretiyle, seferberlik anlayışı içinde hareket edeceklerini kaydeden Abdi Serdar Üstünsalih, şunları söyledi:"Güçlü Türkiye 'nin Lider Bankası olma vizyonuyla milli ekonomiye katı sağlamayı sürdüreceğiz. Bu yolda elimizden gelen katkı ve çabayı göstermek, bizler için her şeyden önce sahip olduğumuz vakıf kültüründen gelen 'emaneti koruyup çoğaltmak ve yüceltmek' sorumluluğumuzun bir gereğidir. Ülkemiz, milletimiz ve Bankamız için ulaşacağımız nice büyük hedefler, imza atacağımız daha nice başarılar var."Sadece VakıfBank olarak değil, bağlı ortaklıklarıyla da çağdaş finansal hizmet anlayışını sürdüreceklerini ifade eden Üstünsalih "Nitelikli insan kaynağımız, sağlam sermaye yapımız, modern bilgi teknolojileri gücümüzle tüm paydaşlarımızın yanındaki güç olmaya devam edeceğiz. Bugünün ve yarının bankacılığına yön veren politikalarımızla, sosyal sorumluluklarının farkında olan kurum anlayışımızla her anlamda üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Bu vesileyle bugüne kadar Bankamıza emeği geçmiş tüm büyüklerimize yürekten teşekkür ediyor, Olağan Genel Kurulumuz sonrası oluşan yeni Yönetim Kurulumuzun ülkemiz, milletimiz ve Bankamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı Ekonomi