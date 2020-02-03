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Sağlamcı Bahattin hayatını kaybetti

Akhisar'ın hayattaki en yaşlı futbolcusu olan ve 16 yıldır felçli olan 'Sağlamcı Bahattin' lakaplı Bahattin Karanfil 92 yaşında hayatını kaybetti.

03.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:33Sağlamcı Bahattin hayatını kaybetti
'ın hayattaki en yaşlı futbolcusu olan ve 16 yıldır felçli olan 'Sağlamcı Bahattin' lakaplı Bahattin Karanfil 92 yaşında hayatını kaybetti.

'nın yetiştirdiği en önemli futbolculardan biri olan ve hayatını futbola adayan Bahattin Karanfil 92 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Son nefesine kadar futbola olan aşkı devam eden Bahattin Karanfil'in son iki aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Bahattin Karanfil'in cenazesinin bugün Akhisar İnce Minare Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Mezarlığa defnedileceği öğrenildi. - MANİSA

Akhisar, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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