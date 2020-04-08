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Sağlığımız için ortalama 1227 dolar harcadık

Koronavirüs tüm dünyanın gündemini meşgul ederken ülkelerin yaptığı kişi başına düşen sağlık harcamaları da dikkat çekti.

08.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:03
Sağlığımız için ortalama 1227 dolar harcadık
Koronavirüs tüm dünyanın gündemini meşgul ederken ülkelerin yaptığı kişi başına düşen sağlık harcamaları da dikkat çekti. Yapılan bir araştırmaya göre 2018 yılında Türkiye 'nin sağlık için ortalama 1227 dolar harcadığı belirtildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, sağlık ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2018 yılında sağlık ile alakalı basına 634 bin 908 haber yansıdığı tespit edildi. Sağlık harcamaları olarak baktığımızda ise 4 bin 962 haber ile medyada yer aldığı görüldü. Geçen yıldan itibaren çıkan haber adetlerine bakıldığında ise sağlık harcamalarının 6 bin 441 habere konu olduğu görüldü.

Ajans Press'in, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, sağlık harcamalarına yapılan tutarlar belli oldu. 2018 yılı rakamlarına göre, en çok sağlık harcamasını 10 bin 586 dolar ile ABD yaptı. İlk 5'te yer alan diğer ülkeler ise 7 bin 317 dolar ile İsviçre, 6 bin 187 dolar ile Norveç, 5 bin 986 dolar ile Almanya, 5 bin 447 dolar ile İsveç olarak saptandı. Türkiye'nin ise 1227 dolar harcadığı kaydedildi. En az sağlık harcaması yapan ülke ise 209 dolar ile Hindistan olarak belirlendi. Araştırma kişisel sağlık hizmetlerini baz alarak hazırlanırken, yatırım harcamalarını kapsamadığı görüldü.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Ajans, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››Sağlığımız için ortalama 1227 dolar harcadık - Haberler
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