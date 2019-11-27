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Sağlığımız için paslı boruların bertarafı sürüyor

HATSU hayata geçirdiği kapsamlı içmesuyu projeleri ile paslı, kireçli ve içi toprak dolu boruların bertarafını sürdürüyor.

27.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:44Sağlığımız için paslı boruların bertarafı sürüyor

"Her Şeyden Önce Sağlık" ilkesiyle altyapı çalışmalarının kent genelinde devam ettiğinin altını çizen Genel Müdürlük, yapılan içmesuyu hattı döşeme çalışmaları sayesinde paslı borular yerini basınca dayanıklı ve temiz borulara bıraktığını aktardı.

Vatandaşlara temiz, sağlıklı ve güçlü bir içmesuyu iletmek amacıyla hayata geçirilen projelerle sağlık açısından tehlike arz edecek durumları bertaraf etme çabası içerisinde olduklarını vurgulayan İdare, sağlıklı bir gelecek için proje üretmeye ve uygulamaya devam edeceklerinin altını çizdi.

HATSU, Hataylıların sağlıklı bir içmesuyundan faydalanmasını sağlamanın yanında kayıp kaçak oranını minimuma çekme adına yenileme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.


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Kaynak: Bültenler

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