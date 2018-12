Sağlığımıza Olan Faydası Klinik Çalışmalarda Kanıtlandı!

Sonbaharın güneşli günlerinden sonra kış aylarının yağışlı ve soğuk havası beraberinde kış hastalıklarını gündeme getiriyor. Bu dönemde vücut direnci düştüğü için nezle, bronşiolit, grip, krup, zatürre, bademcik iltihabı gibi solunum yolu enfeksiyonlarında da artış görülüyor. Erişkinlerin yılda 2-4 kez, 6 yaşından küçük çocukların ise yılda 6-8 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini belirten Çocuk ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nuran Gürses, bu enfeksiyonların kış aylarında yoğunlaştığının altını çiziyor.65 yaş üstünde olan erişkinlerde, bağışıklık sistemi bozuk hastalarda solunum yolu enfeksiyonlarının ağır seyredebildiğini hatırlatan Gürses, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan birçok virüs ve bakteri bulunuyor. Bu yüzden her hastada nedeni saptamak mümkün olamayabiliyor. Bazı viral solunum yolu enfeksiyonlarında antiviral tedavi uygulanırken bir kısmında ise antiviral tedavinin etkinliği bilinmiyor. Bakteriyel enfeksiyon tedavisinde antibiyotikler uygulanıyor. Ancak tedavinin zor ve yıpratıcı olabileceği hastalıklarda korunma ön plana çıkıyor."Güçlü bir bağışıklık sistemi için yoğurt, ayran, kefir tüketilmeliSolunum yolu enfeksiyonlarından korunmanın bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve aşıyla mümkün olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Nuran Gürses, kış hastalıklarından korunmada dengeli beslenmenin önemine de dikkat çekiyor. Prof. Dr. Gürses, "Bağışıklık sistemini düzenleyen probiyotikler ihtiva eden yoğurt, ayran ve kefir gibi gıdalar tüketilmelidir. Yapılan araştırmalarda probiyotik ve prebiyotik içeren simbiotik preparatları verilen bireyler üç yıl boyunca takip edilmiş ve solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin azalmanın olduğu görülmüştür.Probiyotiklerin yanı sıra taze meyve ve sebzeler, balık, yeşil çay, zencefil, biberiyenin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi klinik çalışmalarla kanıtlanmış Manuka Balı da tüketilebilir. Ayrıca sinüs ve kulak enfeksiyonlarından korunmada xylitol ihtiva eden sakızların kullanılması önerilmekte, pnömokok enfeksiyonlarından korunmada da bu sakızlar sık sık gündeme gelmektedir. Bağışıklığın güçlenmesinde vitamin ve element desteği, özellikle de C ve D vitamini ile çinkonun etkileri önemlidir. D vitaminin eksikliğinde bakteriyel ve viral enfeksiyonlara karşı direncin azaldığı ispatlanmıştır. Erişkinlerde üst yolunum yolu enfeksiyonlarında çinko kullanımın etkisi gösterilmiş ise de çocuklarda böyle bir etki görülmemiştir. Yeterli uyku ve hafif egzersizler yapmak da bağışık sistemini güçlendirmektedir" diyor.Ellerinizi en az 20 saniye yıkayınSolunum yolu hastalıklarından korunmada hijyenin de son derece önemli olduğunu anlatan Prof. Dr. Nuran Gürses, şu önerilerde bulunuyor:• Ellerinizi mutlaka sıcak su ve sabun kullanarak en az 20 sanie boyunca yıkayın ve mutlaka kurulayın.• Solunum yolu enfeksiyonların oluşmasında sigara çok önemli bir faktördür. Bu nedenle enfeksiyonlardan korunmak için sigara içmeyin ve sigara içilen ortamlarda uzak durmaya özen gösterin.• Hapşırır veya öksürürken kağıt mendil kullanın. Kolunuza öksürünüz, elinize öksürmekten kaçınız.• Kalabalık ortamlardan ve özellikle alışveriş merkezlerinden uzak durun.• Diş fırçası, bardak, kaşık, çatal gibi kullandığınız malzemeleri başkasıyla paylaşmayın.• Yaşanan ve çalışılan ortamların kapalı kalmaması ve sık sık havalandırılması önemlidir.Çocuklarda ve 65 yaş üstü bireylerde aşı şartHastalıklardan korunmada aşıların öneminin tartışılmaz olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nuran Gürses, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Grip aşısı her yaş grubuna yapılır. 6 ay – 5 yaş arasındaki tüm çocuklar bu hastalıkların ağır seyretmesi ve komplikasyonların ciddi olması nedeniyle aşılanmalıdır.50 – 65 yaş üzerindeki tüm bireyler, kronik karaciğer ve böbrek hastaları, kalp yetmezliği ve Arteriosklerotik hastaları, astım, kronik bronşit,bronşektazi, tüberkuloz, kistik fibrozis, şeker hastaları, bağışıklık sistemi bozuk hastalar mutlaka grip aşısı yaptırmalıdır. Her yıl uygulanan grip aşısı sanılanın aksine cıva veya alüminyum içermez. Zatürree aşısı ise çocuklarda ulusal aşı programında uygulanmaktadır. Zatürrenin uygulandığı diğer bir yaş grubu 65 yaş ve üzerindeki sağlıklı bireylerdir, bu yaş grubuna her beş yılda bir aşı yapılır. Bütün bunların yanı sıra solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada hemofilus influenza, boğmaca ve kızamık aşıları da etkili olmaktadır."