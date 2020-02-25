Röportajdan sonra yaptığınız yorumlar, yönelttiğiniz sorular ne kadar doğru bir platformda olduğumu gösterdiğinden ayrıca çok da mutluyum.

Evet! "Sağlığın Doğru Şifreleri" adlı kitabımda da belirttiğim gibi, Tıp ve Beslenme alanında edindiğim donanımımın üstüne üç yıldır, 2000'nin üzerinde kaynaktan yararlanarak araştırmalar yaptım. "Yaş alırken yaşlanma ile gelen hastalıklardan nasıl korunuruz, sağlığı hangi etkenler bozuyor, doğru bildiğimiz yanlışlar neler ve sağlıklı, genç ve güzel kalmak için ne yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz" gibi konular üzerinde yaptığım çalışmalar beni belli bir noktaya getirdi. Bu satırlarda sizlerle edindiğim bu bilgileri, bu bakış açısını paylaşmak istiyorum.

Sağlık alanında her gün yeni bir bilgiyle uyanıyorsunuz, değil mi? Bir gün "yemeyin" diye belirtilen bir gıda, ertesi gün baş tacı ediliyor, yeni bir trend övülüyor, yemezseniz eksiklik hissediyor, yemediğiniz günler için, uygulamadığınız yöntem için suçluluk hissine kapılıyorsunuz. Sağlığınıza değer veren bir insan olarak ne gerekiyorsa yapmak istiyorsunuz büyük bir ihtimalle! Bir yandan da görselliğin altın çağında geride kalmak istemiyorsunuz. Genç ve güzel gözükmeyi arzu ediyorsunuz. Peki, ne yapmalı? Deyim yerindeyse "bilgi kirliliği" içerisinde sağlıklı, genç ve güzel kalmak için nasıl bir yol izlemeli?

Öncelikle vücudun denge ve düzen içerisinde çalışan muhteşem bir sistem olduğunu bilmemiz gerekiyor. Dengeyi ve düzeni bozanı bozan ise çevre ve yaşam şartları! Yanlış veya eksik çevre ve yaşam şartları sağlığı bozarak, hastalıklara neden oluyor. Etkenler arasında, beslenme yanlışlıkları, eksiklikleri veya aşırılıkları, uyku bozukluğu, fiziksel aktivite eksikliği, stres, içerideki ve dışarıdaki mikroplar, toksinler, ilaçlar, ağır metaller, alkol, sigara, hava kirliliği, radyasyon, UV, elektromanyetik alanlar var. Bunların bir kısmı beslenme şekli, uyku, egzersiz gibi düzeltebileceğimiz faktörler. Bir kısmı ise elektromanyetik alanlar, hava kirliliği gibi elimizde olmayan durumlar.

Elbette, bu faktörlere doğru bilinen yanlışlarla, sağlıklı olmak adına abartılan uygulamaları, kulaktan dolma bilgilerle yaptırılan merdiven altı işlemleri, gereksiz bindirilen yükleri de eklemek gerekiyor.

Ancak, yapabileceklerimiz var. Beden-zihin-ruh bütünlüğünü göz önünde bulundurarak sözünü ettiğim dengenin korunmasına ve sistemin düzenli çalışmasına yardımcı olabiliriz. Ve güzel haber; çevre ve yaşam koşullarını elimizden geldiğince düzelterek hastalıklara da engel olabiliriz. Sağlıkla ilgili gelişmeleri yakından takip edenlerin bildikleri terimlerle devam edeyim: Doğru alışkanlıklar ve doğru zamanlama ile gen ifadeleri düzelebiliyor, mitokondriler daha iyi çalışır hale geliyor, enflamasyon azalıyor, oksidatif stres düşüyor, telomerler bu sayede uzuyor. Bu bilgileri araştırmak, öğrenmek ilk adım. İkinci adım, esas mesele, sizin için en uygun olanı, sizin doğrularınızı saptamak. Üçüncü adım ise sürdürebilir şekilde uygulamak.

Siz değerlisiniz. Bedeninizle, zihninizle, ruhunuzla bir bütünsünüz. Ve kendinize özgüsünüz. O kadar ki bağırsaklarınızda bulunan bakterilerin türü ve sayısı bile size özgü. Yaşınız, cinsiyetiniz, günlük yaşamınız, iş temponuz, sağlık geçmişiniz, genetik yapınız, zihinsel becerileriniz, stres düzeyiniz farklı. Bir başkasına yararlı olan size iyi gelmeyebilir. Bu nedenle diyorum ki "Herkes için tek reçete yok!".

Bu sayfada, bir yandan, sağlıklı, genç ve güzel kalmak, hastalıklardan korunmak için beden-zihin-ruh bütünselliğinde size uyan ve uymayan yönleriyle bilgileri okurken, öte yandan sağlıkta güncel araştırmalardan haberdar olabilecek, günlük yaşantınıza adapte edebileceğiniz pratik ipuçlarını da öğrenebileceksiniz.

"Sağlığın Doğru Şifreleri" ni keşfetmeye hazır mısınız?