Sağlığın sosyal belirleyicilerini yönetmek

Ortak beklenti yaratmak

Çoğu sağlık sektörü paydaşı sosyal belirleyicilerin üzerinde pek durmuyor. PwC Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nün 2019'da gerçekleştirdiği küresel tüketici araştırmasına katılanların sadece %43'ü doktorlarının sosyal faktörlerden söz ettiklerini belirtiyor.Hemşireler, eczacılar ve diyetisyenler gibi diğer sağlık sektörü çalışanları ise sosyal belirleyicilere doktorlara kıyasla çok daha az değiniyor ki bu durum sağlık çalışanlarının çok daha kapsamlı bir şekilde sürece dahil edilmeleri için bir fırsat sunuyor. Her bir paydaşa, hastalıklara engel olmanın uzun vadede faydaları gösterilerek, sağlık sistemindeki tüm paydaşlar bir araya getirilebilir.

Paydaşların ortak hedeflere yönelik birlikte çalışmasını sağlayacak bir çerçeve oluşturmak

Paydaşlar bir araya geldiklerinde birinden farklı misyon, motivasyon ve perspektife sahip olmalarından kaynaklanan zorlukların üstesinden gelmeli. Tüketiciler sorunsuz bir deneyim için sağlık hizmetlerinin daha bütüncül bir yapıya doğru ilerlemesini bekliyorlar.

Karar alma süreçlerinde verilerden yararlanmak

Öngörüye dayalı analitik hem bireysel davranışlar hem de toplumların davranışlarını göz önünde bulundurmak için kullanılabilir. Çoğu tüketici değişim için bireysel bir sorumluluk hissetse de, PwC'nin Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nün 2019 küresel tüketici araştırmasına katılanların yüzde 47'si sağlık hizmeti sunan kurumların hastaların hastalık öyküsüne göre gelecekte hangi sağlık hizmetlerine ihtiyaçları olabileceğine yönelik tahminlerini paylaşmadıklarını belirtiyor. İnsanların motivasyonları olsa dahi, sıklıkla kronik durumları önleyecek bilgi ve araçlardan yoksun oldukları görülüyor.

Toplumu anlamak ve toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermek

Sağlığın sosyal belirleyicilerine yönelik stratejiler insanların yaşama ve çalışma şekillerini temel almalı. Küresel tüketici araştırması katılımcılarının %56'sı sağlığını desteklemek için akıllı telefonlarını kullandığını veya kullanmayı planladığını ifade etse de teknoloji ancak benimsenirse ve teknolojiyi kullanması beklenen kişiler bu teknolojilere güvenirse etkili olur. Perakendeciler, teknoloji sağlayıcıları, evde sağlık hizmeti çalışanları ve eğitimciler tüketicilere ulaşmak için yeni kanallar bulabilir.

Ölçmek ve yeniden düzenlemek

Batı Sidney'de, bölge halkında diyabeti önleme sorumluluğunu üstlenmiş bir grup, kilo ve HbA1C seviyelerini düşürmek gibi ölçülebilir hedefler belirledikten sonra hangi müdahalelerin işe yaradığını ölçmek ve maliyetleri takip etmek üzere bir diyabet programı raporlaması geliştirdi. Bu program, yılsonu inceleme raporu oluşturmak ve sonraki yılın planını yapmak, strateji ve yatırımlarını geliştirmelerine yardımcı oldu.