Sağlığını Torun Sevgisine Borçlu

65 yaş ve üzeri yaşlılar, Bağcılar Belediyesinin destek verdiği proje kapsamında tepeden tırnağa check-up'tan geçirildi. Kan örnekleri alınan ve birçok testlerden geçirilen yaşlılardan rahatsızlığı çıkanlar hastanelere yönlendirilirken, 53 kişinin muayene edildiği taramalarda en sağlıklı çıkan 72 yaşındaki Fethi Şengül, bunun sırrını "Erken kalkıyorum, spor yapıyorum ve torunumla oyunlar oynuyorum. Torunumla zaman geçirmek ömrümü uzatıyor" şeklinde açıkladı.Bağcılar Belediyesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi ve 65+ Yaşlı Hakları Derneği tarafından yaşlılara sağlık açısından destek vermek için anlamlı bir projeye imza atıldı. Bu amaçla 53 çift Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda ağırlandı. Öncelikle kan örnekleri alınan yaşlılar, kahvaltı yaptıktan sonra muayene için kendilerine ayrılan bölüme geçti. Yaşlılar burada Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesinden gelen hemşire ve doktorlar tarafından sağlık taramasından geçirildi. Tıp Fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu kontrollerde katılımcıların göz, kulak, burun, boğaz, dahiliye ve nörolojik tetkikleri yapıldı. Muayene sırasında yaşlılardan kimi istenen hareketleri yaparken zorlanırken, kimi hızıyla uzmanları şaşırttı. Denge testinde de yaşlılar ayakta durmaya ve yürümeye çalıştı."Onların sağlığı, rahatı, huzuru, kısaca her şeyi bizlere emanet"Check-up'tan geçen yaşlıları ziyaret eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Onların sağlığı, rahatı, huzuru, kısaca her şeyi bizlere emanet. Bize emanet olan büyüklerimizin sağlığı için onları kontrolden geçiriyoruz. Sürekli yaptığımız etkinliklerle her zaman onların yanında oluyoruz. Tüm yaşlılarımıza sağlık, mutluluk ve uzun ömürler diliyoruz" dedi.Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu da şunları söyledi:"Yaşlılarımızın kanları alınıyor. Analizi hastanede yapılacak. Onlarla sohbet ediyor, dertlerini dinliyor ve tetkiklerden sonra sağlık açısından yol gösteriyoruz. Onlara tavsiyem mutlaka sağlık danışmanlığı alsınlar."Muayeneden en sağlıklı çıkan 72 yaşındaki Fethi Şengül ise, "Muayenemizi olduk. Bizimle çok yakından ilgilendiler. Belediyemize ve sağlık görevlilerine çok teşekkür ediyorum. Çok şükür çok iyi durumdayım" şeklinde konuştu. Şengül, "Sağlıklı olmak için ne yapıyorsunuz?" sorusuna ise, "Erken kalkıyorum, spor yapıyorum ve torunumla oyunlar oynuyorum. Torunumlayken zaman nasıl geçiyor anlamıyorum. Torunumla zaman geçirmek ömrümü uzatıyor" cevabını verdi. - İSTANBUL