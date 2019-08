Sağlığınıza bayram arası vermeyin

PROTEİN VE VİTAMİN DEPOSU

Diyetisyen Yusuf Öztürk, "Kurban Bayramı'nda tüketim oranı üst seviyelere çıkan kırmızı et, iyi kalite hayvansal protein içeriyor. Bunun yanı sıra vücudun gelişimi için büyük önem taşıyan demir, çinko, fosfor, magnezyum mineralleri ve B1, B6, B1 ve A grubu vitaminler de barındırıyor" diyor. Buna rağmen et tüketilirken bazı önemli noktalar olduğunu belirten Öztürk, şöyle devam ediyor, "Eti pişirme sırasında ekstra yağ eklenmemesi gerekiyor. Yağ oranı yüksek etlerin kolesterol içerikleri de yüksektir. Etteki görünür yağlar ayrılsa bile kırmızı etin ortalama yağ içeriği yüzde20'dir. Bu nedenle kolesterol ve kalp-damar hastalığı olan kişilerin et tüketimi kontrollü olmalıdır."

EN AZ 24 SAAT BEKLETİLMELİ

Bayram günü kesilen hayvan etinin birkaç saat içinde tüketilmemesi gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Yusuf Öztürk, sözlerini "Bayram eti, en az 24 saat bekletildikten sonra tüketilmelidir. Aksi takdirde midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sorunlara neden olabilir. Özellikle sindirim problemi yaşayanlar bu konuda dikkatli davranmalılar. Ayrıca pişirme yöntemi olarak kızartma ya da kavurma yerine haşlama, fırınlama ve ızgara gibi tercihler sağlık açısından daha doğru" şeklinde sürdürürken son derece önemli bir uyarı da yapıyor, "Eğer mangal yapılacaksa kesinlikle etin kömürleşecek şekilde kızartılmaması gerekir zira kömürleşen etler her zaman kanser riski taşır."

C VİTAMİNİ İHMAL EDİLMEMELİ

Kırmızı etin, C ve E grubu vitaminlerini içermediğini de hatırlatanDiyetisyen Yusuf Öztürk, "Etler mutlaka sebzelerle birlikte pişirilmeli ya da sebze ve salata ile birlikte tüketilmelidir. Bu, besin çeşitliliğini sağlarken aynı zamanda vücutta bulunan demirin emilimini de artırır" diyor. Gün içinde et yemeği yenilecek en doğru zamanın öğle saatleri olduğunu belirten Öztürk, akşam saatlerinde sebze, kuru baklagiller gibi posa içeriği yüksek besinlerin tüketilmesi gerektiğini ifade ediyor.

İÇECEKLERE DE DİKKAT EDİLMELİ

Yemeklerin yanı sıra bayram boyunca tüketilecek içeceklerin sağlık açısından önemini de vurgulayan Diyetisyen Yusuf Öztürk, etlerin yanında asitli ya da gazlı içecekler yerine ayranın tercih edilmesi gerektiğini söylüyor. "Günlük en az 2 litre su içilmeli" diyen Öztürk, bayram ziyaretlerinde de meyve suları yerine bitki çaylarının, hamur tatlıları ya da çikolata yerine ise meyvelerin tüketilmesine dikkat çekiyor.