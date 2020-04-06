Sağlığınızı korumak için ?gıda güvenliğine dikkat edin

Sabri Ülker Vakfı, tüm dünyanın gündeminde yer alan ve pek çok yanlış bilgi içeren COVID-19'un besinler arasındaki ilişkisine yönelik açıklamalarda bulundu. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (European Food Safety Authority, EFSA) tarafından da COVID-19'un tüketilen besinlerden bulaştığına dair bir kanıt olmadığının beyan edildiği açıklamada, "Virüsün temel bulaşma yolu; besinlerden veya ambalajlı ürünlerden değil, insan-insan kontağından gerçekleşmektedir. Ancak besin kaynaklı olabilecek tüm hastalık risklerini en aza indirmek için gıda güvenliği uygulamalarına her zaman dikkat edilmelidir" denildi. Sabri Ülker Vakfı tarafından derlenen bilgiler şöyle:

Besin ambalajlarının temizliğini ihmal etmeyin

COVID-19 virüsünün insandan insana yayılmasının ana yollarından biri, enfekte olan (virüsü taşıyan) kişinin hapşırması veya öksürmesi yoluyla havada bulunan damlacıklarla karşılaşmasıdır. Virüs, karton veya mukavva ambalajlarda bir gün, plastik ambalajlarda ise birkaç gün canlı kalabildiği için, bu yüzey veya paketlere dokunduktan sonra ağız, burun ya da gözlere dokunarak enfekte olma riski vardır. Bununla birlikte, ambalajlardan COVID-19 bulaşına yönelik bugüne kadar bir bilgi bulunmamakla beraber, bu riskin teorik olarak olabileceği düşünülmeli ve buna yönelik tedbirler alınmalıdır.

Marketler COVID-19'un temas yoluyla bulaşmamasına yönelik gerekli sterilizasyon önlemlerini alıyor olsa da besinlerin tartıldığı tartı, market arabaları veya asansör düğmeleri gibi 'sürekli dokunulan' yüzeylere dikkat edilmelidir. Bu yüzden hem marketten eve geldiğimizde hem de yeni satın alınan gıda paketlerine dokunduğumuzda ellerimizi sabunlu ılık suyla en az 20 saniye olacak şekilde yıkamamız gerekir. Bu hijyen önlemleri alındığında, gıda paketlerin dezenfektasyonu için ilave önlemlere gerek olmayacaktır.

Yiyecekleri yerleştirirken bunlara dikkat edin

• Market alışverişi sonrası, aldığınız ürünlerin paketlerini açtıktan sonra hemen besinle temas etmeyin. Önce ellerinizi su ve sabunla en az 20 saniye yıkayın.

• Alışveriş yaparken diğer insanlarla aranızdaki minimum 1-2 metrelik güvenli mesafeyi koruyun.

• Hastaysanız alışverişe gitmeyin. Mümkünse market alışverişinizi internet üzerinden sipariş edin veya aile bireylerinizden ya da arkadaşlarınızdan isteyin.

• Satın almayacaksanız, gıdalara veya diğer ürünlere kesinlikle dokunmayın.

• Yemeklerinizi planlayarak süpermarkete gidiş sayınızı sınırlandırın, yoğunluk olmayan zamanlarda alışveriş yapmaya özen gösterin, mümkün olduğunca kendi kendine ödeme yöntemini kullanın veya temassız otomatik ödeme yapın.

• Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu tek kullanımlık bir peçeteyle veya kolunuzla kapatın ve sonrasında ellerinizi yıkamayı unutmayın.

• Ellerinizi yıkamadan önce yüzünüze, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının.

Yemek hazırlarken yüzeyleri dezenfekte edin

• Yemek hazırlığı önce ve sonrası ellerinizi en az 20 saniye sabunla yıkayın.

• Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu tek kullanımlık bir peçete veya bulamadığınız takdirde kolunuzla kapatın ve hemen sonrasında ellerinizi ve yüzünüzü sabunla en az 20 saniye olacak şekilde yıkamayı unutmayın.

• Yemeden önce meyve ve sebzeleri iyice yıkayın.

• Yemek hazırlamada kullanacağınız tüm yüzeylerin kullanım öncesi ve sonrası temizleyin, dezenfekte edin.

• Bulunabilecek zararlı mikropların çiğ gıdalardan yemeye veya hazır gıdalara geçmesini engellemek için çiğ ve pişmiş gıdaları birbirinden ayrı yerlerde tutun.

• Çiğ ve pişmiş gıdalar için farklı mutfak araç ve gereçleri (doğrama tahtaları, bıçak, tahta kaşık, spatula vd.) kullanın.

• Gıdaları yeterli ısı derecesinde pişirdiğinizden ve/veya ısıttığınızdan emin olun (2 dakika boyunca en az 72°C yardımcı olabilecektir)

Kaynak: Bültenler