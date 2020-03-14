Sağlık Bakan Koca: "Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapıyoruz.
Sağlık Bakan Koca: "Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapıyoruz.
14.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:50
Sağlık Bakan Koca: "Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapıyoruz. Sizi 184'ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz."
Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, Güncel
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