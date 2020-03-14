Menü
Haberler ›› Güncel ››Sağlık Bakan Koca: 'Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapıyoruz. - Güncel

Sağlık Bakan Koca: "Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapıyoruz.

Sağlık Bakan Koca: "Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapıyoruz.

14.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:50
Sağlık Bakan Koca:
Sağlık Bakan Koca: "Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapıyoruz. Sizi 184'ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, Güncel
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi Güncel
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Konyaspor-Fenerbahçe maçında ilk gol geldi Güncel
Konyaspor-Fenerbahçe maçında ilk gol geldi