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Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, Kars'ta şehit ailesini ziyaret etti

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Van'da çığ altında kalan 2 kişiyi ararken yaşanan ikinci çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın ailesine taziyelerini iletti.

07.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:28Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, Kars'ta şehit ailesini ziyaret etti
Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, 'da çığ altında kalan 2 kişiyi ararken yaşanan ikinci çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın ailesine taziyelerini iletti.
Arpaçay ilçesine gelen Birinci, şehit Avcı'nın şehit olması sebebiyle Arpaçay Belediyesinde baba ocağında hazırlanan taziye çadırını ziyaret etti.
Burada Avcı'nın yakınlarına başsağlığı dileyen Birinci, şehit için dua etti, şehit yakınlarını teselli etmeye çalıştı.
Ziyarette Birinci'ye Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve diğer yetkililer de eşlik etti.
Şehit Avcı'nın naaşı, cuma vakti ilçedeki Yeni Merkez Cami'de düzenlenen törenin ardından ilçe mezarlığında toprağa verilmişti.

Kars, Van, Güncel

Kaynak: AA

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