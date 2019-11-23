Haberler » Güncel » Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir: 'Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında' - Haber

Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir: "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında"

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, "Başımıza bir iş, rahatsızlık gelirse devletimiz tüm imkanlarıyla tüm gücüyle Sağlık Bakanlığı olarak milletimizin yanında.

23.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:42Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir:
Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, "Başımıza bir iş, rahatsızlık gelirse devletimiz tüm imkanlarıyla tüm gücüyle Sağlık Bakanlığı olarak milletimizin yanında." dedi.
Sağlık alanında yapılan yatırımların toplu açılış töreni için 'ye gelen Eldemir, Vali Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.
Eldemir, valilik şeref defterini imzalamasının ardından ildeki sağlık yatırımlarıyla ilgili bilgi almak amacıyla düzenlenen brifinge katıldı.
Toplantının ardından, yapımı tamamlanan Kalıcı Konutlar Sağlıklı Hayat Merkezi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Kalıcı Konutlar Semt Polikliniği binasında düzenlenen açılış töreninde konuşan Eldemir, Sağlık Bakanlığı olarak yapmış oldukları tesisleri, millete hizmet noktasında teslimatını yapmış olacaklarını söyledi.
Eldemir, Türkiye'nin 21.yüzyılın başından itibaren Sağlıkta Dönüşüm Projesi adı altında çok büyük mesafeler katettiğini belirterek, "Ülkemiz her alanda gelişirken, değişirken sağlık alanında yaptıklarımız tüm dünyada pek çok ülkenin dikkatini çekti. Hem de aziz milletimizin iftiharını, aziz milletimizin teveccühünü kazandı. Bugün itibarıyla Türkiye'nin birçok noktasında birinci basamak sağlıktan başlayıp ikinci basamak dediğimiz hastaneler, aile hekimlerinden başlayıp hastanelere, hastanelerimizden eğitim araştırma hastanelerimize, eğitim araştırma hastanelerimizden şehir hastanelerimize birçok noktada milletimize hizmet etmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.
Düzce'de 5 noktada hizmete başlayacak tesisleri hizmete açacaklarını aktaran Eldemir, bunları, millet sağlık alanında bir ihtiyaç hissettiği zaman hemen en yakın noktaya gelsin, devletin bu hizmetinden istifade etsin diye yaptıklarını bildirdi.
Hiçbir vatandaşın hasta olmasını istemediklerini dile getiren Eldemir, şunları kaydetti:
"Başımıza bir iş, rahatsızlık gelirse devletimiz tüm imkanlarıyla tüm gücüyle Sağlık Bakanlığı olarak milletimizin yanında. Ambulansıyla, helikopteriyle, uçak ambulansıyla, gemi ambulansıyla vesaire hepsiyle bir dara düşerse ister evinde olsun, ister misafirlikte olsun, isterse dünyanın neresinde olursa olsun... Bilsin ki ülkesi, Sağlık Bakanlığı, devleti milletinin yanında. Çokça konuştuğumuz, gerçekten dünyanın da en iyi sağlık hizmetini verebilme adına reformlar gerçekleştirdiğimiz sağlık alanı, dünyanın neresinde olursa olsun, bir Türk'ün, bir vatandaşın başına bir şey gelse hemen uçağımızı gönderip alıp getirtebiliyoruz. Bundan büyük bir mutluluk olabilir mi?"
Halil Eldemir, Düzce'de ilerleyen zamanlarda yapacakları işler olduğunu da sözlerine ekledi.
Törende, Vali Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da birer konuşma yaptı.
İl Müftüsü Hüseyin Can tarafından yapılan dua sonrası hizmete giren 4 tesisin açılış kurdelesi kesildi.
Eldemir, daha sonra tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık Bakanlığı, Halil Eldemir, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:10 KKTC'den doğalgaz boru hattı açıklaması: Mutlaka gerçekleştirilmelidir
16:10 Mevlüt Erdinç'te yırtık tespit edildi!
16:10 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Kapadokya Alan Başkanlığı göreve başladı"
16:04 Mersin 5. Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı
16:04 Vali Memiş'in eşi Sibel İnci Memiş çocuklarla buluştu
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:09 Son dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı
14:37 Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Bu operasyonun amacı CHP'ye kumpas kurmaktır
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
13:40 Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 16:12:06