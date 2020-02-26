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Sağlık Bakan Yardımcısı, Gürbulak Sınır Kapısı'nda

SAĞLIK Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, İran'da koronavirüs nedeniyle giriş-çıkışa kapatılan Gürbulak Sınır Kapısı'na geldi.

26.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:56Sağlık Bakan Yardımcısı, Gürbulak Sınır Kapısı'nda
SAĞLIK Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, 'da koronavirüs nedeniyle giriş-çıkışa kapatılan Sınır Kapısı'na geldi.

İran'da can alan koronavirüs vakaları nedeniyle Gürbulak Sınır Kapısı üç gün önce kapatıldı. Sağlık Bakan Yardımıcı Halil Eldemir, incelemede bulunmak için Gürbulak Sınır Kapısına geldi. Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle Gürbulak Sınır kontrol noktasında yurtiçine giriş yapan Türk araçlarına dezenfeksiyon işlemi uygulamaya başladı. Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen Türk plakalı TIR'lar, dezenfekte edildikten sonra ülkeye giriyor.


- Ağrı

Halil Eldemir, Gürbulak, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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