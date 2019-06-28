28.06.2019 16:16
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Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe'den Büyükkılıç'a ziyaret

Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Turizmi Çalıştayı için Kayseri'ye gelen Bakan Yardımcısı Meşe, Başkan Büyükkılıç'a makamında ziyarette bulundu.
Bakan Yardımcısı Meşe, ziyarette; "Başkanımızı uzun yıllardır tanıyoruz. Kayseri'ye çok değerli çalışmaları oldu. Bunların hepsine yakından şahit olduk. Şimdi Büyükşehir'de kendisini görmek bizi çok sevindirdi. Hayırlı olsun. Memleketimize ve ülkemize çok güzel işler yapılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Memduh Büyükkılıç da Kayseri'yi turizmin merkezi haline getireceklerini kaydetti.
Kaynak: AA
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı , Memduh Büyükkılıç , Kayseri , Güncel

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