Sağlık Bakanı Açıkladı: Bugün İlk Kez Entübe Hasta Sayısı Eksiye Düştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün ilk kez entübe hasta sayısında gerileme kaydedildiğini bildirdi. Yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısında %3-3.
12.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:53
Corona Virüsünün Erken Teşhisi Hastaneye Yatan Kişi Sayısında Azalmaya Neden Oldu
Türkiye'nin, Corona virüsüyle mücadele eden diğer ülkelerden farklı olarak yoğun bakıma giren hasta ve entübe olan hasta sayılarında gerileme kaydettiğini belirten Koca, bugün ilkez entübe hasta sayısında eksiye düşüldüğünü ve bu durumun umut verici olduğunu ifade etti. Yoğun bakımda yatılan gün sayısında azalma gözlendiğini ifade eden Koca, erken teşhisin ve diğer ülkelerden farklı olarak Corona virüsü tedavisinde kullanılan Hidroksiklorokin'in ayakta tedavi gören hastalarda da yaygın şekilde kullanımının hastaneye yatış sayısında ciddi oranda azalmaya neden olduğunu belirtti.
Kaynak: Tamindir
Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Teknoloji