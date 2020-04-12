Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sağlık Bakanı Açıkladı: Bugün İlk Kez Entübe Hasta Sayısı Eksiye Düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün ilk kez entübe hasta sayısında gerileme kaydedildiğini bildirdi. Yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısında %3-3.

12.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:53
Sağlık Bakanı Açıkladı: Bugün İlk Kez Entübe Hasta Sayısı Eksiye Düştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün ilk kez entübe hasta sayısında gerileme kaydedildiğini bildirdi. Yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısında %3-3.5 oranında bir gerileme kaydedildiğini ifade eden Koca, bu tablonun umut verici olduğunu ifade etti. 6 üniversite rektörü, dekan ve başhekimlerle görüntülü görüşme üzerinden toplantı gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerçekleştirilen toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Corona virüsü salgını süresince bütün yükün kamu hastaneleriyle birlikte üniversite ve özel hastanelerde olduğunu ifade etti. Yapılan test sayısının artmasıyla birlikte vaka sayısında da artış gözlendiğini ifade eden Koca, artış oranının çok ciddi oranda olmadığının altını çizdi.

Corona Virüsünün Erken Teşhisi Hastaneye Yatan Kişi Sayısında Azalmaya Neden Oldu

Türkiye'nin, Corona virüsüyle mücadele eden diğer ülkelerden farklı olarak yoğun bakıma giren hasta ve entübe olan hasta sayılarında gerileme kaydettiğini belirten Koca, bugün ilkez entübe hasta sayısında eksiye düşüldüğünü ve bu durumun umut verici olduğunu ifade etti. Yoğun bakımda yatılan gün sayısında azalma gözlendiğini ifade eden Koca, erken teşhisin ve diğer ülkelerden farklı olarak Corona virüsü tedavisinde kullanılan Hidroksiklorokin'in ayakta tedavi gören hastalarda da yaygın şekilde kullanımının hastaneye yatış sayısında ciddi oranda azalmaya neden olduğunu belirtti.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haberler
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
ABD’li hemşire gözyaşlarını tutamadı: Her odada cesetler var Haberler
ABD'li hemşire gözyaşlarını tutamadı: Her odada cesetler var
Haberler ›› Teknoloji ››Sağlık Bakanı Açıkladı: Bugün İlk Kez Entübe Hasta Sayısı Eksiye Düştü - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

17:40: Hindistan Pakistan arasında çatışma: 3 ölü, 6 yaralı - Haberler 17:39: Nisan ayında 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde karla mücadele - Haberler 17:37: Emniyet Genel Müdürlüğü havadan denetimleri kamuoyu ile paylaştı - Haberler 17:36: - 74'lük deden mahalleliye balkonda Türk Sanat Müziği serenatı - Haberler 17:34: Toprak almak istediği inşaattan düşerek yaralandı - Haberler 16:47: Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar - Haberler 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu