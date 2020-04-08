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Sağlık Bakanı Açıkladı: Hayat Eve Sığar Uygulaması Geliştirildi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Hayat Eve Sığar isimli mobil uygulamanın geliştirildiğini açıkladı.

08.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:51
Sağlık Bakanı Açıkladı: Hayat Eve Sığar Uygulaması Geliştirildi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Hayat Eve Sığar isimli mobil uygulamanın geliştirildiğini açıkladı.

Hayat Eve Sığar Uygulaması Devreye Giriyor!

Fahrettin Koca açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

Vakalarımızı takip etmek için, izole olmalarını görmek üzere bir çalışma yaptık. Bu üç operatör ve BTK'nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) işbirliğiyle olan bir tablo. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde devreye girecek. Bir aplikasyon geliştirildi, hastalarımız indirmek zorundalar.

Hem takip, hem de kendi durumlarını anlık görebilecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz. Hareketliliği gördüğünde bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan ve devamında gerektiğinde emniyet kuvvetlerinin de devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde İletişim Başkanlığımız da açıklamalar yapmış olacak.

Vakaları, vaka teması olanları, şüpheli vakaları takip etmek için kullanımı zorunlu bir APLİKASYON geliştirdik. Evde izolasyon kuralına uyulup uyulmadığını tespit edeceğiz. İzolasyon ihlalinin yaptırımı olacak. Sistem bir iki gün içinde devreye girecek. pic.twitter.com/nljlSSL4O6
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 8, 2020

Koronavirüs tanısı konan kişiler mobil uygulamayı indirmek zorunda olacak. Bu sayede mobil uygulama üzerinden virüs tanısı konan kişi evden çıkar ise ekiplere bilgi verilecek. Hayat Eve Sığar uygulaması hakkında detaylar paylaşıldığında sizleri bilgilendireceğiz.

7 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 34.109 oldu. Toplam can kaybı ise 725'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.474, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1.582 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 987 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 222.868 olduğu açıklandı.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Fahrettin Koca, Teknoloji
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