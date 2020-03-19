Sağlık Bakanı Açıkladı! Hızlı Tanı Kiti Devreye Giriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bilgilendirmelerde bulundu.Fahrettin Koca: "10 Bini Aşkın Test Yaptık"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de şu açıklamaları yaptı:"Ölümler genellikle ileri yaşlarda, diyabet, kalp damar hastalığı, kronik akciğer hastalıkları başta olmak üzere gerçekleşti. DSÖ 11 Mart 2020 tarihinde pandemi yani tüm dünyayı etkileyen salgın ilan etmiştir.Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir. Enfeksiyonun yangın belirtileri ateş öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Daha ilerde böbrek yetmezliği ve ölüm gerçekleşmektedir. DSÖ'nün Çin halk cumhuriyetine ait Kovid -19'a ait ölüm hızı yüzde 3,8 olarak bildirilmiştir.Bugün itibariyle iki vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkezde çalışmaya başladığını söylemek istiyorum. 10 Ocak tarihinden itibaren ülkemiz hızlı ve aktif davranmıştır.Sınır komşularımızın virüsle mücadelesinin zaafiyet içinde olduğunu görerek sınır kapılarımızı kapattık. Vatandaşlarımızı kontrol ve 14 günlük izolasyon ile kabul ettik. Olay 11 Mart'ta pandemi olarak tanımlandı. Atılacak adımlar kamu kurumlarımıza bildirilmişti. Üniversite hastanelerimiz dahil tüm hastanelerimize koruyucu malzeme dağıtıyoruz. İki gün önce altı üniversitemize gece yarısı her birine 50 bin maske gönderdik.İtalya, Çin'den gelenlerin ülke içinde serbest dolaşmasına izin vererek salgının tüm Avrupa'ya yayılmasına neden oldu. Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 şehirde 36'ya çıkacak. Hastalığın ülkemizde yayılarak bir salgın halini alması durumunda toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakım kapasitesi var.Olası kötü senaryolara hazırız. Yarın itibariyle hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Yakında neredeyse bütün büyük şehirlerde test yapabiliyor olacağız. Bugüne kadar 10 bini aşkın test yaptık. Hedef günlük 10-15 bin test. Kendi yerli tanı kitimizi geliştirdik. ABD'ye 500 bin tanı kiti siparişi aldık."Koronavirüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.

Kaynak: Tamindir