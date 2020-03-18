Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca: "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan...
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca: "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.
18.03.2020 23:19 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:20
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca: "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim."
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca: "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan...
Etiketler : Politika
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