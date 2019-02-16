Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 28 Şubat'ta Çekilişle Bin 400 Kişinin Ataması Yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca atamalara ilişkin bir açıklamada bulundu. Bakan Koca bin 480 kişinin atamasının 29 Şubat'ta yapılacağını söyledi.

Bakan Koca şu açıklamayı yaptı:

"25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam bin 480 kişinin ataması yapılacak"

ATAMA DUYURUSU DÜN GELMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı 2019 yılı ilk defa ve yeniden atama ilan metni öncek gün yayımlandı. Yayımlanan duyuruda tabip, diş tabibi ve eczacı ile uzman kadroları için 18-25 Şubat tarihleri arasında başvuruların alınacağına yer verilmişti.