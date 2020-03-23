Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin - Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Koca, yaşlılara seslenerek sokağa çıkma yasağına uymalarını istedi.

23.03.2020 19:23 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13.30'da başlayan kritik Bilim Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından kameralar karşısına geçti. Türkiye'nin merakla beklediği basın açıklamasında, Bakan Koca yeni tedbirler ve vaka sayılarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kıymetli arkadaşlarımız koronavirüsün ortaya çıkışının ardından 104 gün geçti. Süreci yakından izliyorsunuz. Dün vaka sayısını açıkladık. Son 24 saatin bilgilerini verdik. Mücadelede ciddi bir deneyim kazandık. Olayları takip etmek yerine olasılıkla bakarak ön kesmeye çalışıyoruz. Ölümlerin nedeni yaş değil, yaşlılıkla gelişen hastalıklar. Kaybettiğimiz 30 hastanın her biri ileri yaşlarda ve başka bazı hastalıkları da bulunuyordu. Bünye olarak dirençleri zayıftı.

KORONAVİRÜS MÜCADELESİNDE DAYANIŞMAMIZIN DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Size ihtiyacımız var. Bu toplumun sizin hayat tecrübenize ihtiyacı var. Torunlarınızın sevgi ve ilginize ihtiyacı var. Tedbirleri uygulaması en kolay kişiler sizlerseniz. Dünyayı etkileyen bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek istiyoruz, tedbir alıyoruz Koronavirüs mücadelesinde dayanışmamızın dünyada örneği yok. Felaket tellalığı yapanlara toplum olarak prim vermiyoruz.

32 BİN YENİ SAĞLIK PERSONELİ

Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Sağlık çalışanlarımıza 32 bin personel dahil ediyoruz. Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımıza teşekkür ederiz.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN MASKELER YURT DIŞINA SATILAMAYACAK

Türkiye'de üretilen maskeler, Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır. Pandeminin olduğu dönemde istismar etmek isteyen firmaların yurt dışına yoğun bir şekilde bağlantılar yaptığını biliyoruz. Önceki gün bu anlamda üreticilerin ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldı. Yoğun bir şekilde depoladıkları görüldü.

Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi, devreye girmiş oldu. Perşembe günü ilave 300 bin hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona kadar hızlı tarama kitlerini kullanmak üzere bağlantı yaptık.

YERLİ SOLUNUM CİHAZININ ÜRETİMİNE BAŞLIYORUZ

Değerli arkadaşlar tedavi süreçleri ve önümüzdeki dönemle ilgili bilgilendirmem var. Yerli solunum cihazının üretimine başlıyoruz. Aşı geliştirme çalışmalarında kurum ve kuruluşlara bakanlık olarak destek veriyoruz. 6 üniversite ve bir merkeze çağrı yapıldı Tedbirleri hakim kılarsak, biz başka ülke olmayacağız.

İYİLEŞEN VAKALARIMIZIN SAYISI FAZLA

Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı günbegün açıklayacağız. İyileşen vakalarımızın fazla olduğunu belirtmek istiyorum. Çin'den olumlu sonuç veren ilaç da bu sabah geldi. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam edenlere uygulanmaya başladı.

Herkes kendi olağanüstü halini ilan edebilir. İlla devletin ilan etmesi gerekmiyor. Herkes kendini izole edebilir.

HAYATINI KAYBEDENLERİN YAŞ ARALIĞI

Ölenlerin yaş aralığı ile ilgili Koca, "91 yaşa kadar var, 60'ın altında iki hasta var yani 50-60 arası, onun dışındaki bütün hastalar 61'in üzerinde." dedi.

LABORATUVAR TESTİNDEN ÜCRET ALMIYORUZ

Kit açısından sorunumuz yok, önümüzdeki günlerde kit sayısı daha da artmış olacak. Hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz, almayacağız, alanlara da izin vermeyeceğiz.

Van özelinde şu an artan bir vakamız yok. Vaka var ama sayısı 10'un üzerinde değil. Başta vakaların hepsi yurt dışı ağırlıklıydı, artık yurt dışı temaslı, temaslının temaslısı olmaya başladı

KORONAVİRÜSTE DÜN DURUM ŞU ŞEKİLDEYDİ:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün gece Twitter'dan açıklanan son verilere göre Türkiye'de toplam koronavirüs vaka sayısı 1.236 oldu. Tamamı yaşlılar olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı da 30 oldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin

Haberin Videosu :

Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin
Etiketler : Güncel

İlgili Haberler

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazlaSon Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacakSon Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdiSon Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi
Sokağa çıkma yasağı hangi hastalıkları kapsıyor? Kronik hastalıklar neler?Sokağa çıkma yasağı hangi hastalıkları kapsıyor? Kronik hastalıklar neler?
Bilim Kurulu Üye listesi! Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri kimlerden oluşuyor?Bilim Kurulu Üye listesi! Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri kimlerden oluşuyor?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek! Bin lira destek kimlere verilecek. Bin lira destek alma şartları neler?Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek! Bin lira destek kimlere verilecek. Bin lira destek alma şartları neler?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Koronavirüs ne zaman sona erecek? Koronavirüs ne kadar devam edecek?Koronavirüs ne zaman sona erecek? Koronavirüs ne kadar devam edecek?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronavirüs testi sonuçları nasıl öğrenilir? Kronavirüs test sonuçları sorgulama!Koronavirüs testi sonuçları nasıl öğrenilir? Kronavirüs test sonuçları sorgulama!
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
Koronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimlerKoronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimler
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan’dan ’Çin’den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi’ iddiasını çürüten sözler Haberler
Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bini aştı Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bini aştı
Türkiye’ye korona tedavisini 11 günden 4 güne düşüren ilaç getirildi Haberler
Türkiye'ye korona tedavisini 11 günden 4 güne düşüren ilaç getirildi
Bakan Koca ’Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca "Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca müjdeyi verdi: İyileşen hastalarımız var Haberler
Bakan Koca müjdeyi verdi: İyileşen hastalarımız var
Sağlık çalışanlarına müjde! Yüzde yüz oranında ek ödeme yapılacak Haberler
Sağlık çalışanlarına müjde! Yüzde yüz oranında ek ödeme yapılacak
’Evinize gidin’ diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi Haberler
"Evinize gidin" diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi
Kendisini karantiya alan Merkel’in test sonucu belli oldu Haberler
Kendisini karantiya alan Merkel'in test sonucu belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Haber Bünyan Belediyesi yaşlıların yardımına koşuyor - Haber FLAŞ - Haber ESENYURT'TA YANGINDA 2 KİŞİ YARALANDI - Haber FLAŞ - Haber İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi - Haber Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler - Ekonomi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla - Haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin - Haber Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı - Magazin
Loading