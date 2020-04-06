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Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs test sayısının 30 bini bulacağını belirterek, artan test sayısında göre vaka sayısındaki artışın düştüğünü ifade etti.

06.04.2020 20:15 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye 'deki yeni tip koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin son bilgileri Twitter hesabından paylaştı. Bakanlığın verilerine göre son 24 saatte Türkiye'de 3 bin 148 yeni vaka tespit edildi, 75 kişi ise hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 649'a, toplam vaka sayısı ise 30 bin 217'ye yükseldi.

"VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ DÜŞÜK SEYREDİYOR"

Sağlık Bakanı Koca paylaşımında, vaka sayılarına dikkat çekti. Günlük test sayısının yakında 30 bini bulacağını belirten Bakan Koca, "Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor" dedi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Günlük test sayımız yakında 30.000'i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
Etiketler: Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel

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Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor

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