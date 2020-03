Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin olarak, "KOAH tanısı ile takip edilen bir hastamız. Yaklaşık altı saat sonra da ex kabul ediliyor. O dönemde yapılan test negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu KOAH olmasına rağmen 'şüpheli olabilir' düşüncesiyle çevresi taranıyor. Bu tarama sürecinde eşi dahil pozitif çıkanlar oldu" dedi.Sağlık Bakanı Koca, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Koca, umreden gelen vatandaşlarla ilgili olarak, "Biz bu dönemde personelimizi koruma noktasında maskelerini verdik. Bu süreçte kendilerini koruma altına almamış olanlar varsa 14 gün kuralını uygularız" ifadelerini kullandı.Sağlık personelinin atanmasına ilişkin olarak Bakan Koca, 2020 yılı için hizmetli ve yardımcı sağlık personeli çalışma yaptıklarını ifade etti. KİT'lerin yeterli olup olmadığına ilişkin soruya Koca, "Elimizdeki kitler kendi ürettiğimiz kit. Çalışılan kit 75 dakikaya kadar inebilir oldu. Bütün fikri, mülkiyet hakları Bakanlık'ta. Şu an elimizde 115 bin kit var. Ayda 1 milyon en az üretebilir kapasitede, istediğimiz takdirde 2 milyon kite de çıkabilir. Kit sorunumuz yok" şeklinde konuştu.Bakan Koca, süreçte şüpheli sayısının artacağına dikkat çekerek, bulaşıcılığını önlenmesi gerektiğini ifade etti. Koca, "Bulaşıcılıkla ilgili yoğun bir çalışma içindeyiz. Hem test hem vaka sayısı giderek daha da artabilir" diye konuştu.Bakan Koca, Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin olarak, "4 gün önce bizim eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor. Gelir gelmez entübe ediliyor. Daha önce KOAH tanısı ile takip edilen bir hastamız. Yaklaşık altı saat sonra da ex kabul ediliyor. O dönemde yapılan test negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu KOAH olmasına rağmen 'şüpheli olabilir' düşüncesiyle çevresi taranıyor. Bu tarama sürecinde eşi dahil pozitif çıkanlar oldu. Eşi ve yakınlarında çıkması sebebiyle korona virüs olabilir diye yorumladılar. Bu anlamda hayatını kaybeden sayısı üç oldu" dedi.Bakan Koca şöyle devam etti:"Hızlı antijen kiti yarın sabah itibaren teslimi yapılacak, 15 dakikada hızlı sonuç verebilen kitleri daha yaygın 81 ilimizde testi yapmak istiyoruz. Tarama ve testleri yoğunlaştırmış olacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA