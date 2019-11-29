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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan atama müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için sürecin başlatıldığını bildirdi.

29.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:22Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan atama müjdesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için sürecin başlatıldığını bildirdi.
Koca, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdasının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığını duyurdu.
Bakan Koca, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz.
Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.
Koca, şunları kaydetti:
"7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız.
Duyurular, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebilir. Atamaların sağlık camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Sağlık

Kaynak: AA

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