Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklama.
16.03.2020 20:51 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklama
Kaynak: İHA
Etiketler : Genel
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