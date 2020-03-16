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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklama.

16.03.2020 20:51 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklama

Kaynak: İHA

Etiketler : Genel

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