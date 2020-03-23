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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması...

SON DAKİKA... Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, koronavirüsle ilgili gelişmeleri görüşmek üzere saat 13.30'de toplanmıştı. Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılan toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca flaş açıklamalarda bulundu... (Kaynak: Anadolu Ajansı)

23.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması...

Sağlık Bakanı Koca, mücadelede çok ciddi bir deneyim kazanıldığını ve sonuçları daha hızlı öngördüklerini belirterek, "Testlerin hızla yapılmasında, tanı konan hastaların izole edilip tedavi altına alınmasında titiz davranıyoruz."& ; dedi.



Sağlık Bakanı Koca, "Dünyayı etkileyen bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek istiyoruz." diye konuştu.



Koca konuşmasını şu şekilde sürdürdü: & ;

"Koronavirüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada neredeyse örneği yok. Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Üniversite hastanelerimize, tüm hastanelerimize bütün malzemeler sağlanmaktadır, sağlanmaya devam edilecektir."& ;

Sağlık Bakanı Koca, sağlık personelinin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını söyledi.



Koca, yerli solunum cihazı için seri üretimine başlanacağını belirterek şunları kaydetti:

"Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi, devreye girmiş oldu. Perşembe günü ilave 300 bin hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona kadar hızlı tarama kitlerini kullanmak üzere bağlantı yaptık"& ;

Sağlık Bakanı Koca, " Türkiye 'de üretilen maskeler Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır." dedi.

Koca, "Türkiye sağduyulu politika izledi. Tedbirleri hakim kılarsak, biz başka bir ülke olmayacağız." diye konuştu.

Koca, Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarına ilişkin, "6 üniversite ve 1 merkeze çağrı yapıldı. Kısıtlamaya gitmeden hepsine destek sağlayacağız." dedi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : fahrettin koca, Türkiye, Magazin

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